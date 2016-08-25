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大專校院課外活動主管 47人獲獎...
教育部舉辦「105年全國大專校院課外活動主管會議」，希望鼓勵學生事務工作同仁相互扶持...... (08/15 10:59)
本日《立報》 2016/08/25...
People die of fright and live of confidence. -Henry Da... (08/15 10:59)
教學換宿齊步走 教長彰化農村參...
教育部潘文忠部長赴彰化縣參訪教學換宿計畫推動情形，並出席「教學換宿齊步走」記者會，...... (08/15 10:59)
青年偏鄉藝術教育工作隊 分享感...
大專青年偏鄉藝術教育工作隊已完成巡迴偏鄉藝術教育駐點服務，教育部辦理隊員結業暨成...... (08/15 10:59)
台灣農村工藝亮點特展 展現工藝...
國立台灣工藝研究發展中心舉辦「看見：台灣農村工藝亮點特展」，匯集來自台灣各地的農村...... (08/15 10:59)
城市科大妝管系 深入部落義剪...
六位來自城市科大妝管系的正妹，在教師李素美號召下加入暑假花東部落義剪隊，深入花東七...... (08/15 10:59)
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人物／老師
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教出設計力 南台科大教授陳重任榮獲師鐸獎
南台科大視覺傳達設計教授陳重任，不僅五度榮獲教學優良教師，去年還榮獲副總統親自頒發國際傑出發明家名人堂獎，今年更榮獲師鐸獎，傑出表現備受肯定。陳重任教師表示，設計是一件... ...(08/30 09:10)
母雞帶小雞 明道老師陳中獲師鐸獎
中正大學73歲博士生 教授鼓勵 完成學業
台大鄧哲明教授鼓勵學生追求自我 堪為良師典範
學術／教學
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台大海氣象浮標 精測颱風
台大海洋研究所透過國內技術於2015年發展出「海氣象觀測浮標系統」，目前已建置2顆浮標，能有效掌握路過的颱風強度與氣象數值，兩個浮標其實不夠，考慮經費，短期目標上限只能到5個... ...(08/08 09:04)
展科技與智慧 警大CSI鑑識體驗營登場
馬祖藍眼淚 海大解謎「夜光蟲」
鍬形蟲研究 興大登國際期刊
政策／法規
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教學換宿齊步走 教長彰化農村參訪
教育部潘文忠部長赴彰化縣參訪教學換宿計畫推動情形，並出席「教學換宿齊步走」記者會，共同號召全國的教學志工及退休老師加入偏鄉服務行列，教學服務範圍以補救教學、課後照顧... ...(08/25 10:56)
教長：高教改革不能只靠中央政策
高中生服儀規定 學校不得懲處學生
反教育商品化聯盟 籲教育部駁回大學漲學費
產學／合作
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台加合作數位創業 打造行動通訊重鎮
資訊工業策進會為了推動台灣創業育成產業、扶植國內創新團隊爭取跨國合作開發機會，積極推動台灣與加拿大雙方的數位內容，此次合作，美加等國家創意創業團隊，可實現即將完成的創... ...(08/24 11:04)
竹科、南科產學合作 培育高科技人才
印度理工學院孟買分校 三高層訪台
真人建模！交大獲贈3D掃描室
校園／創新
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赴新加坡植物園實習 大葉生收穫多
大葉生物資源學系大二生石育菱，在暑假前往新加坡政府組織「新加坡國家植物園」實習1個月，學習博物館級的植物標本製作。也因為這趟旅行，讓她觀摩到國外對於生態保育與生態旅遊... ...(08/29 09:06)
城市科大妝管系 深入部落義剪
國北教大首創境外招生 接納更多優秀外籍生
協助解決滯銷 大葉大學製花椰菜乾
競賽／服務
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青年偏鄉藝術教育工作隊 分享感動
大專青年偏鄉藝術教育工作隊已完成巡迴偏鄉藝術教育駐點服務，教育部辦理隊員結業暨成果分享會，分享歷程中的感動與小故事，並頒發獎狀予優秀隊員，鼓勵更多大專青年未來一同投入... ...(08/25 10:56)
台生好強 全球物理辯論賽全勝世界第一
客家美食料理賽 北中南口味激盪
管理學論文獎 嘉大3研究生獲4獎
生涯／公職
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鹿樂批鄉探索體驗 媒合成功青年團隊最高可獲4萬元
青年壯遊台灣－尋找感動地圖實踐計畫，105年起更結合鹿樂平台，鼓勵青年走入偏鄉學校探索。教育部表示，鹿樂專案即起徵件至10/17，媒合成功的青年團隊最高可獲得4萬元的實踐獎金去偏... ...(08/30 09:09)
廣達志工導覽看畫 教養院童熱情回應
大專校院課外活動主管 47人獲獎
教育部歐盟獎學金 公布獲獎名單
學習／數位
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網路媒介主導消費 「精享族」成新勢力
Google 首度定義崇尚「精明消費、享受生活」價值觀的「精享族」，新興族群「精享族」，不但更愛搜、更會買也更會分享。有70%的「精享族」願意花更高金額來增加「個人可運用時... ...(08/29 09:03)
測情緒配音樂 陸創客魏清晨闖出一片天
幫忙測桃花運 台灣創客擄獲陸網友芳心
回故鄉開店吧 台灣創客的小鎮突圍
藝文／漫畫
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藝穗節「台灣季」 獲當週最佳舞蹈節目
愛丁堡藝穗節為期一個月的系列表演，包括舞蹈、戲劇等等，由台灣團體所組成的「台灣季」，近期由英國衛報獲選為本週最佳三部舞蹈之一！ 藝穗節「台灣季」 獲當週最佳舞蹈節目 ... ...(08/30 09:11)
台灣農村工藝亮點特展 展現工藝匠的巧思
全國書展巡迴台南 作家第一類接觸
國圖與美合作 史料照片數位化
國際高教版
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擔心高失業率 越南好學生捨棄念大學
越南大學畢業生高失業率讓學生感到害怕。他們之間許多人雖然擁有好成績，但都不申請就讀大學。不僅學生擔憂，家長也擔心大學畢業生的就業機會。許多地方，7成高中畢業生不打算去... ...(08/31 09:57)
韓國採用智慧教科書 2018年中小學全面啟用
培養高科技人才 紐約州推STEM激勵計畫
法國發放開學補助金 今年預估280萬戶受惠
大陸高教區
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提前了解大學生活 港科大推師友計畫
港科大與香港青年協會合辦《敢．創．未來》師友計畫，為70位高中生配對26位科大教授作導師，除帶領學生參觀大學設施外，甚至與他們看電影、商討將來選科，亦師亦友。參與學生稱，與教授... ...(08/31 09:56)
港家長過份溺愛 孕育出隱蔽青年
台青談創業：撐過3年才可能繼續往下走
南京大學與無錫產業共建 「無錫綠色環保新材料研究院」
學術研討會
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台法雙邊研討會 海大交流
國立台灣海洋大學舉行研討會，由來自法國與台灣的專家學者，針對海洋生物發生、生殖與演化等相關主題進行研討及交流。希望透過最近的研究成果發表與學術交流，促進雙邊更緊密的... ...(08/01 11:09)
台大診斷神經退化新進展 複合症狀要留意
駐日台灣文化中心 社區營造研討會
頂大學人學術論壇：柏林到台灣繞一圈
考研／出國
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大專生出國研修及實習 119校獲補助
教育部公布105年度補助大專校選送學生出國研修及實習計畫審查結果，截至目前已選送18,386名學生出國研修或實習，現階段配合「新南向政策」，將加強鼓勵選送青年學子赴東南亞各國... ...(06/03 10:17)
典範科技大學團 遠赴倫敦舉辦論壇
出國 - 日本留學展in台北
出國 - 高雄市立圖書館留學法國免費說明會
職缺／交流
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職缺--交通大學「網路與資訊系統工業中心」徵研究助理
國立交通大學「網路與資訊系統工業基礎深耕中心」誠徵研究助理 研究助理資格 一、學歷：具EE/CS碩士學位，有快速學習及從事研究計畫能力。 二、專長：具有Internet 或Web Prog... ...(05/29 20:45)
職缺--臺灣師大科學教育研究所誠徵「博士後研究」
職缺--臺北榮總神經內科徵求專任研究助理一名
職缺--臺北醫學大學臨床醫學研究所誠徵研究助理
演講／活動
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傳承原住民族語 教部推族語文學研習營
為鼓勵本土語言展現文化多樣性，教育部將舉辦3天2夜的族語文學研習營，並邀請來自魯凱族、阿美族、布農族等師資授課，希望透過研習活動，深化原住民族語文學創作能力，培養更多族語... ...(08/08 10:48)
嘉義兒童藝術節 感受自行創作樂趣
暑暑看親子活動 闖關認識故宮南院
亞太科學資優學生論壇 13國百人參加
言論
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辦學目的與大學排名
在校生的自我省思
又見鳳凰花開時節
本報社論
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辦學目的與大學排名
在校生的自我省思
又見鳳凰花開時節
【專欄】溝子口中
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安家固園 預防震災應速推動
善自珍攝三伏天
獨斷獨裁是土國政變溫床
論述與評論
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公立幼兒園擠破頭
學習不該留白
教育部真的準備好了嗎？
【連載】戲夢英倫
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五幕‧二景：終曲 ── 寫給英格蘭的情書
五幕‧一景：告別，在天亮之前
四幕‧三景：在河岸
老師寫來
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青春的夢廊，聽李泰祥
吳老師
青春幻滅紀實：你的神聖，他的輕佻
學生發表
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晚夏
憂鬱
一種交談
讀者來函
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年金改革 回歸保障老年經濟安全基本精神
防治霸凌法有明文，納入聘約多此一舉
育嬰假鑽漏洞 人性黑暗面的放大
外籍生．陸生
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比利時外生看台灣 「最美風景是人」
外生看台灣 「吃飯前先拍照」
交換生在台灣 勤學朱瑞青 激勵政大學生愛相隨
世界校景共賞
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University of Cambridge
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英國‧愛丁堡大學
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