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今日新聞速覽

  • 大專校院課外活動主管 47人獲獎...
    教育部舉辦「105年全國大專校院課外活動主管會議」，希望鼓勵學生事務工作同仁相互扶持...... (08/15 10:59)
  • 本日《立報》　2016/08/25...
    People die of fright and live of confidence. 　　　　　　　　　　　　　-Henry Da... (08/15 10:59)
  • 教學換宿齊步走 教長彰化農村參...
    教育部潘文忠部長赴彰化縣參訪教學換宿計畫推動情形，並出席「教學換宿齊步走」記者會，...... (08/15 10:59)
  • 青年偏鄉藝術教育工作隊 分享感...
    大專青年偏鄉藝術教育工作隊已完成巡迴偏鄉藝術教育駐點服務，教育部辦理隊員結業暨成...... (08/15 10:59)
  • 台灣農村工藝亮點特展 展現工藝...
    國立台灣工藝研究發展中心舉辦「看見：台灣農村工藝亮點特展」，匯集來自台灣各地的農村...... (08/15 10:59)
  • 城市科大妝管系 深入部落義剪...
    六位來自城市科大妝管系的正妹，在教師李素美號召下加入暑假花東部落義剪隊，深入花東七...... (08/15 10:59)

人物／老師 更多>>

教出設計力 南台科大教授陳重任榮獲師鐸獎
南台科大視覺傳達設計教授陳重任，不僅五度榮獲教學優良教師，去年還榮獲副總統親自頒發國際傑出發明家名人堂獎，今年更榮獲師鐸獎，傑出表現備受肯定。陳重任教師表示，設計是一件... ...(08/30 09:10)

學術／教學 更多>>

台大海氣象浮標 精測颱風
台大海洋研究所透過國內技術於2015年發展出「海氣象觀測浮標系統」，目前已建置2顆浮標，能有效掌握路過的颱風強度與氣象數值，兩個浮標其實不夠，考慮經費，短期目標上限只能到5個... ...(08/08 09:04)

政策／法規 更多>>

教學換宿齊步走 教長彰化農村參訪
教育部潘文忠部長赴彰化縣參訪教學換宿計畫推動情形，並出席「教學換宿齊步走」記者會，共同號召全國的教學志工及退休老師加入偏鄉服務行列，教學服務範圍以補救教學、課後照顧... ...(08/25 10:56)

產學／合作 更多>>

台加合作數位創業 打造行動通訊重鎮
資訊工業策進會為了推動台灣創業育成產業、扶植國內創新團隊爭取跨國合作開發機會，積極推動台灣與加拿大雙方的數位內容，此次合作，美加等國家創意創業團隊，可實現即將完成的創... ...(08/24 11:04)

校園／創新 更多>>

赴新加坡植物園實習 大葉生收穫多
大葉生物資源學系大二生石育菱，在暑假前往新加坡政府組織「新加坡國家植物園」實習1個月，學習博物館級的植物標本製作。也因為這趟旅行，讓她觀摩到國外對於生態保育與生態旅遊... ...(08/29 09:06)

競賽／服務 更多>>

青年偏鄉藝術教育工作隊 分享感動
大專青年偏鄉藝術教育工作隊已完成巡迴偏鄉藝術教育駐點服務，教育部辦理隊員結業暨成果分享會，分享歷程中的感動與小故事，並頒發獎狀予優秀隊員，鼓勵更多大專青年未來一同投入... ...(08/25 10:56)

生涯／公職 更多>>

鹿樂批鄉探索體驗 媒合成功青年團隊最高可獲4萬元
青年壯遊台灣－尋找感動地圖實踐計畫，105年起更結合鹿樂平台，鼓勵青年走入偏鄉學校探索。教育部表示，鹿樂專案即起徵件至10/17，媒合成功的青年團隊最高可獲得4萬元的實踐獎金去偏... ...(08/30 09:09)

學習／數位 更多>>

網路媒介主導消費 「精享族」成新勢力
Google 首度定義崇尚「精明消費、享受生活」價值觀的「精享族」，新興族群「精享族」，不但更愛搜、更會買也更會分享。有70%的「精享族」願意花更高金額來增加「個人可運用時... ...(08/29 09:03)

藝文／漫畫 更多>>

藝穗節「台灣季」 獲當週最佳舞蹈節目
愛丁堡藝穗節為期一個月的系列表演，包括舞蹈、戲劇等等，由台灣團體所組成的「台灣季」，近期由英國衛報獲選為本週最佳三部舞蹈之一！ 藝穗節「台灣季」 獲當週最佳舞蹈節目 ... ...(08/30 09:11)

國際高教版 更多>>

擔心高失業率 越南好學生捨棄念大學
越南大學畢業生高失業率讓學生感到害怕。他們之間許多人雖然擁有好成績，但都不申請就讀大學。不僅學生擔憂，家長也擔心大學畢業生的就業機會。許多地方，7成高中畢業生不打算去... ...(08/31 09:57)

大陸高教區 更多>>

提前了解大學生活 港科大推師友計畫
港科大與香港青年協會合辦《敢．創．未來》師友計畫，為70位高中生配對26位科大教授作導師，除帶領學生參觀大學設施外，甚至與他們看電影、商討將來選科，亦師亦友。參與學生稱，與教授... ...(08/31 09:56)

學術研討會 更多>>

台法雙邊研討會 海大交流
國立台灣海洋大學舉行研討會，由來自法國與台灣的專家學者，針對海洋生物發生、生殖與演化等相關主題進行研討及交流。希望透過最近的研究成果發表與學術交流，促進雙邊更緊密的... ...(08/01 11:09)

考研／出國 更多>>

大專生出國研修及實習 119校獲補助
教育部公布105年度補助大專校選送學生出國研修及實習計畫審查結果，截至目前已選送18,386名學生出國研修或實習，現階段配合「新南向政策」，將加強鼓勵選送青年學子赴東南亞各國... ...(06/03 10:17)

職缺／交流 更多>>

職缺--交通大學「網路與資訊系統工業中心」徵研究助理
國立交通大學「網路與資訊系統工業基礎深耕中心」誠徵研究助理 研究助理資格 一、學歷：具EE/CS碩士學位，有快速學習及從事研究計畫能力。 二、專長：具有Internet 或Web Prog... ...(05/29 20:45)

演講／活動 更多>>

傳承原住民族語 教部推族語文學研習營
為鼓勵本土語言展現文化多樣性，教育部將舉辦3天2夜的族語文學研習營，並邀請來自魯凱族、阿美族、布農族等師資授課，希望透過研習活動，深化原住民族語文學創作能力，培養更多族語... ...(08/08 10:48)